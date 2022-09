EDSCG : Séoul veut discuter avec Washington de l’augmentation de l’ampleur de la dissuasion élargie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis réuniront donc demain à Washington leur Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie. C’est un dispositif de consultation, connu sous le nom d’EDSCG, auquel prennent part les vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux alliés. Ceux-ci échangent alors sur les moyens de concrétiser, de manière effective, l’engagement de Washington à offrir à Séoul une dissuasion élargie.Arrivé hier dans la capitale américaine pour cette première rencontre en presque cinq ans, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères a préconisé de relever l’ampleur et le niveau de la dite dissuasion. Cho Hyun-dong a également souhaité que les discussions de demain puissent détourner la Corée du Nord de son intention de procéder à son septième essai nucléaire.Vous vous en souvenez peut-être. L’administration de Yoon Suk-yeol espère que les USA élargiront le déploiement dans la péninsule de leurs bombardiers ou de leurs porte-avions transportant une arme atomique afin de faire face à la menace nucléaire et balistique de Pyongyang. Les résultats des consultations de demain seront donc suivis avec une attention particulière.Par ailleurs, le département d’Etat américain a affirmé s’attendre à ce que la nouvelle loi nord-coréenne autorisant les frappes nucléaires préventives et son impact sur la péninsule fassent eux aussi l’objet de discussions.