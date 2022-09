La Corée du Sud autorise l'ajout de GPL dans du gaz naturel

Photo : YONHAP News

La Russie a coupé les livraisons de gaz naturel en Europe, d'où les préoccupations concernant son approvisionnement à l'approche de l'hiver. Le gouvernement sud-coréen, soucieux du même problème, a donc décidé d'autoriser le mélange de gaz naturel avec du gaz de pétrole liquéfié (GPL).Figurant dans le top 3 des plus grands pays importateurs de gaz naturel, la Corée du Sud en a importé l'an dernier 46 millions de tonnes pour alimenter les ménages et les centrales électriques.Suite à l'invasion russe de l'Ukraine, le prix de cette ressource énergétique a doublé par rapport au début de cette année en Asie du Nord-est. Une situation alarmante pour la Corée du Sud d'autant plus que l'Australie, son plus grand fournisseur au premier semestre de cette année, examine la possibilité d'imposer des limites à ses exportations pour assurer sa réserve.Pour y répondre, l'exécutif sud-coréen a décidé de proposer un mélange de gaz naturel et de GPL, dont la capacité calorifique et le tarif sont très compétitifs. En plus, cette énergie composite ne présente aucun danger en termes de stabilité et d'environnement. Ce dispositif a déjà été mis en place à deux reprises ces dix dernières années.Selon les autorités, l'approvisionnement en gaz naturel est toujours stable mais des voix contestataires s’élèvent demandant de régler la demande comme en Europe. Les pays européens mettent en œuvre des mesures permettant de réduire la consommation et d'accroître leurs centrales de stockage.Séoul a ainsi annoncé surveiller de près les approvisionnements et ordonner aux importateurs du pays d'ajuster leur volume d'achats si nécessaire.