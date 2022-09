Pyongyang ironise sur les propositions du ministère sud-coréen de la Réunification

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de faire fi de la proposition du ministre sud-coréen de la Réunification.Le 8 septembre, Kwon Young-se a souhaité que les responsables des autorités du Nord et du Sud se retrouvent au plus vite pour régler la question des familles séparées par la guerre de part et d'autre du 38e parallèle.Au lieu d’y répondre, le pays communiste a ridiculisé le ministère sud-coréen en question. Effectivement, sa radio de propagande « Tongil Voice » l’a qualifié hier d’« administration idiote incitant à la confrontation nationale ».Le média d’Etat est aussi revenu sur le grand plan d’aides présenté par Séoul en échange d’une dénucléarisation du royaume ermite. Kwon a exhorté le régime de Kim Jong-un à l’accepter favorablement. Cela dit, celui-ci a dédaigné son appel et dénoncé un « rêve irréalisable et anachronique ».