Le numéro trois chinois attendu aujourd’hui à Séoul

Le chef du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) chinoise doit arriver aujourd’hui à Séoul dans le cadre d’une tournée, qui l’a conduit successivement en Russie, en Mongolie et au Népal. Son déplacement en Corée du Sud s’étendra jusqu’à samedi.Demain, Li Zhanshu sera reçu par le président Yoon Suk-yeol. Il s’entretiendra aussi avec son homologue Kim Jin-pyo. A l’issue de leur entrevue, les deux hommes publieront un communiqué de presse.A ce propos, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souhaité que le déplacement du troisième plus haut responsable de l’empire du Milieu soit l’occasion pour échanger, de façon approfondie, sur les relations entre les deux pays et leurs préoccupations d’intérêt commun, et pour renforcer davantage leur partenariat de coopération. Li est accompagné d’une délégation forte de plus de 60 membres.Lors d’un point de presse, Mao Ning a aussi tenu à préciser qu’il s’agissait du premier voyage sud-coréen d’un patron de l’APN depuis sept ans.A noter que la venue du numéro trois chinois a lieu sur l’invitation de Kim Jin-pyo et en réponse à la visite à Pékin du prédécesseur de celui-ci Park Byeong-seug, en février.