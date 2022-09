La Corée du Sud relance son commerce hors taxes

Photo : YONHAP News

Une série de mesures a été rendue publique en Corée du Sud afin de relancer son commerce hors taxes qui patine en raison de la chute vertigineuse du nombre de voyages à l'étranger suite à l'apparition du COVID-19.En fait, le pays du Matin clair dominait jusqu'en 2019 le domaine de la vente en détaxe avec une part de marché même dépassant de 25 % le niveau international. Le chiffre d'affaires de l'époque a atteint 25 000 milliards de wons, soit plus de 17,9 milliards d'euros. Mais il a chuté à 11,5 milliards d'euros avant de rebondir légèrement à environ 13 milliards l’année dernière.Pour redorer ce secteur, le gouvernement a décidé d'autoriser d'abord, à partir de ce décembre, les principales plateformes en ligne du pays dont Naver et Coupang, y compris ses métavers, leur commerce sur la toile des produits détaxés. Cette vente en ligne est limitée jusqu'ici aux sites web gérés par huit boutiques hors taxes physiques ouvertes en ville dont les grands magasins de Lotte ou de Hyundai. De leur côté, celles de tailles moins importantes pourront désormais s'unir pour ouvrir leur business en ligne commun.Actuellement en Corée du Sud, les livraisons de produits achetés s'effectuent uniquement aux départs des terminaux aéroportuaires mais, elles seront également possibles à ceux d'arrivées pour dispenser les voyageurs de porter leurs achats durant leur déplacement. Cette nouvelle mesure sera appliquée à titre d'essai au port de Busan au premier semestre de l'an prochain, avant d'être mise en œuvre à l'aéroport international d'Incheon et à celui de Gimpo.Pour finir, la vente en ligne des boissons alcoolisées sera elle aussi autorisée.