Yoon Suk-yeol promet son soutien aux semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu à déjeuner hier les députés membres du comité spécial du Parti du pouvoir du peuple (PPP), qui se penche sur les mesures à prendre pour renforcer la compétitivité de l’industrie des semi-conducteurs.Yoon Suk-yeol a alors comparé la puce électronique au riz, qui est au centre de la cuisine coréenne, pour souligner que c’est la plus importante filière dans la quatrième révolution industrielle, au point qu’on peut même dire que « c’est une question de vie ou de mort ». Et d’ajouter que « ce n’est pas un chantier de préparation sur le long terme, mais qu’il faut agir en temps réel ». Le chef de l’Etat a d’emblée sollicité le Parlement à établir une feuille de route prenant en compte une telle situation.Le dirigeant s’est aussi engagé à faire lui aussi en sorte de développer le secteur en favorisant la formation des talents et les investissements dans le domaine.La présidente du comité Yang Hyang-ja a de son côté mis en avant que l’industrie des semi-conducteurs du pays du Matin clair possédait les trois choses nécessaires pour se hisser au premier rang mondial, à savoir les capacités technologiques, l’intérêt du peuple et la volonté de son leader.