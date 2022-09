Affaire Terraform Labs : la justice sud-coréenne émet un mandat d'arrêt contre Kwon Do-hyung

Photo : YONHAP News

Un mandat d'arrêt a été émis contre Kwon Do-hyung, fondateur de Terraform Labs et connu sous le nom de Do Kwon, dans le cadre de l’enquête sur l'effondrement des cryptomonnaies TerraUSD (UST) et Luna créées par cette entreprise.Cette décision judiciaire a également été lancés à l'encontre de cinq autres personnes, anciens et actuels employés clés de la société, dont un certain Han, chargé des finances, et Nicholas Platias, l'un des développeurs d'origine grecque.Il est à remarquer que le mandat d'arrêt accuse le fondateur de Terraform d'avoir violé la loi des marchés financiers. Ce qui suggère que les enquêteurs considèrent les cryptomonnaies comme des titres ou des obligations. Le Service de supervision financière (FSS) a lui aussi accordé à Terra et Luna le statut de titre.Pour rappel, un recours collectif pour escroquerie a été déposé à l'encontre de Kwon il y a deux mois.Afin de rapatrier Kwon qui n'a pas répondu aux convocations et qui se trouve actuellement à Singapour, le Parquet a proposé de lui demander de nouveau de regagner volontairement le pays pour comparaître, l’annulation de son passeport ou la publication de notices rouges d’Interpol.