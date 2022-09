Le gouvernement lutte contre le coronavirus et la grippe saisonnière à la fois

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré un total de 71 471 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Soit une baisse de quelque 22 000 infections sur une journée et d’environ 1 000 par rapport à jeudi dernier.Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a lui aussi reculé à 491 individus, 16 de moins qu’hier. Il est donc retombé sous la barre des 500 pour la première fois depuis une semaine. Et 72 décès supplémentaires ont été recensés, ce qui porte désormais à 27 665 le total des victimes depuis l’apparition de la pandémie dans le pays, en janvier 2020. Le taux de létalité reste toujours à 0,11 %.Dans ce contexte, avec la baisse des températures, l’épidémie de grippe pourrait bien signer son retour et se cumuler au coronavirus. Cela inquiète donc les autorités sanitaires.La patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a alors averti sur une forte propagation de l’influenza cet hiver. Peck Kyung-ran a expliqué cette possibilité par la levée des restrictions sanitaires liées au COVID et le recul du virus de la grippe pendant l’application de ces mesures. Autrement dit, l’immunité naturelle des sud-Coréens se serait donc affaiblie.Les enfants de six mois à neuf ans sont les premiers à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, dès le 21 septembre. Le gouvernement financera la vaccination pour les moins de 13 ans, les plus de 65 ans et les femmes enceintes, et ce jusqu’au 30 avril 2023.