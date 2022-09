Yoon Suk-yeol épingle les projets frauduleux d’énergies renouvelables menés sous le précédent quinquennat

Photo : YONHAP News

Nouvel échange matinal de Yoon Suk-yeol avec la presse. Ce jeudi, il a porté sur deux dossiers d’actualité : le soutien financier aux énergies renouvelables sous l’administration de son prédécesseur Moon Jae-in, et une nouvelle hausse prévue des taux d’intérêt américains.Pendant le quinquennat de Moon, l’Etat a débloqué quelque 12 000 milliards de wons, soit 8,6 milliards d’euros, pour relancer la production d’énergie verte, en particulier celle de l'énergie solaire photovoltaïque. Or, mardi, le cabinet du Premier ministre a annoncé avoir confirmé pas moins de 2 000 cas frauduleux ou illégaux.Interrogé sur ce sujet, le président de la République a répondu que les impôts perçus avaient été gaspillés pour le compte d’un cartel déplorable, au lieu d’être utilisés pour la protection sociale des plus démunis. Pendant sa campagne électorale, le candidat Yoon avait pour la première fois employé le mot « cartel » pour fustiger les actions du gouvernement précédent.En ce qui concerne la possibilité d’un très important relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, l’occupant du Bureau présidentiel de Yongsan a indiqué que dans ce sillage, la Banque de Corée devrait elle aussi augmenter les siens.Le dirigeant sud-coréen a alors fait part d’une pensée toute particulière pour les classes populaires, qui peinent à rembourser leurs emprunts bancaires. Il a promis des mesures visant à alléger leur fardeau. Il peut s’agir de reporter leur échéance ou encore de baisser les taux d’intérêt qu’elles doivent verser régulièrement.