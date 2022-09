Samsung Electronics annonce une stratégie de neutralité carbone

Photo : YONHAP News

Comme il s’y était engagé, Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui une nouvelle stratégie dite de gestion de l’environnement pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.Il s’agit de la première feuille de route de la sorte depuis 1992. Il y a tout juste 30 ans, le conglomérat avait publié une déclaration environnementale. Il veut changer désormais le paradigme du management afin de se préparer à la transition écologique.Pour y parvenir, le géant sud-coréen de l’électronique envisage de mettre au point des puces à très faible consommation électrique et des appareils électroniques moins énergivores. Le groupe projette aussi de rejoindre le RE100, une initiative d’entreprises mondiales, pour consommer 100 % d’électricité verte à l’horizon 2050.Concrètement, le plan annoncé aujourd’hui fixe l’objectif de réaliser la neutralité carbone avant 2030 pour la division des smartphones et des électroménagers, et d’ici 2050 au plus tard pour les semi-conducteurs.La firme a également décidé de passer à 100 % d'énergies renouvelables sur tous ses sites à l’étranger, et ce avant cinq ans. Sans oublier les investissements de plus de 7 000 milliards de wons, soit 5 milliards d’euros, sur les huit prochaines années dans la réduction de consommation de gaz et dans le recyclage de l’électroménager.