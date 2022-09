Protection des données : Google et Meta condamnés à des amendes de plusieurs dizaines de millions d'euros

Photo : YONHAP News

Les internautes sont très souvent surpris de constater sur les réseaux sociaux, tels que Facebook ou Instagram, des publicités qui reflètent parfaitement leurs centres d'intérêt et activités dans leur vie quotidienne en ligne.Deux géants ont été épinglés. Google et Meta sont condamnés en Corée du Sud à des amendes record pour avoir pisté des internautes de manière irrégulière afin d’utiliser les renseignements obtenus dans des publicités personnalisées sur la toile.En effet, ces annonces collent très souvent avec les envies de chacun. D’où la question de savoir si les réseaux sociaux et les plateformes en ligne ont préalablement obtenu le consentement des propriétaires.La Commission de protection des informations personnelles de Corée (PIPC) a donc décidé de sanctionner ces deux multinationales pour avoir utilisé les données privées sans l'accord des utilisateurs. Google et Meta ont ainsi écopé respectivement d’une amende de 69,2 milliards de wons et 30,8 milliards, soit environ 50 millions d'euros et 22,2 millions.Chez Google, sa politique sur la protection des données personnelles n'est pas visible sur la page d'abonnement. Et si l'on y accède, l'accord de l'utilisateur est déjà donné, et il doit donc refuser explicitement de les partager.De son côté, Meta a rédigé son dispositif lié aux données personnelles en pas moins de 700 lignes. Pourtant, ce dernier n'affichait seulement que cinq lignes à la fois par page. De plus, il ne demande même pas le consentement des abonnés.Google a réagi et s'est dit navré de la conclusion de la commission avant d'annoncer son intention de l'examiner de manière rigoureuse, alors que Meta a contesté cette condamnation et a évoqué un éventuel recours en justice.La PIPC a répondu que la violation de la loi concernée était évidente et qu'elle ferait le nécessaire pour répondre à toute poursuite judiciaire.