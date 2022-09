Daily NK : les nord-Coréens commencent à recevoir le vaccin chinois anti-COVID

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a suggéré la semaine dernière que le pays pourrait commencer à vacciner sa population contre le COVID-19. Or, le site spécialisé Daily NK basé à Séoul a annoncé aujourd’hui que l’administration de la première dose avait déjà débuté en août à Sinuiju et Nampo, et en septembre à Pyongyang.A en croire les sources nord-coréennes citées par le site, les autorités n’ont pas clairement annoncé aux habitants qu’il s’agissait de vaccin anti-COVID, mais elles ont précisé que ceux-ci devraient en recevoir deux doses. Ce qui amène les citoyens à le percevoir comme un sérum contre le coronavirus.Toujours selon les mêmes sources, des bruits circulent par le biais du personnel soignant, selon lequel le vaccin a été fabriqué en Chine.A Séoul, un responsable du ministère de la Réunification a affirmé que le pays communiste n’avait pas encore officiellement annoncé le lancement de la campagne.Dans son discours de politique générale, jeudi dernier, devant l’Assemblée populaire suprême, l’homme fort de Pyongyang a fait part de la vaccination, tout en recommandant à tous les résidents de porter un masque à partir de novembre.