Météo : l’automne s’installe doucement

Photo : YONHAP News

Les nuages cachent les rayons du soleil et le vent frais souffle offrant aux habitants du pays du Matin clair une sensation automnale agréable.Les températures matinales légèrement au-dessus des 20°C se réchauffent considérablement pour le nord et le centre du pays. Au sud, l’écart est moins important. En effet, à Séoul et à Daejeon, le mercure a grimpé de quasiment 10°C culminant à 30°C. Les villes de l’ouest ont atteint, quant à elles, les 31°C. Sur l’île méridionale de Jeju et à Busan, il est monté à 28°C tandis qu’il était plus frais à Gangneung et à Ulsan, à 25°C.Le ciel sud-coréen a été assez hétérogène tout au long de ce jeudi. Ce matin, le soleil a tout de même prédominé sur la partie ouest, y compris la région métropolitaine. Le reste du territoire était nuageux. Ces derniers se sont propagés davantage au fil de la journée.Par ailleurs, Météo-Corée annonce qu’un nouveau typhon, nommé Nam Madol, a été détecté dans la mer au sud-ouest des îles japonaises d’Okinawa. Les autorités sud-coréennes prévoient que l’île de Jeju et la côté sud seront affectées en début de semaine prochaine.