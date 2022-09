Yoon Suk-yeol prévoit un sommet bilatéral à New York avec Fumio Kishida et Joe Biden

Photo : YONHAP News

Le président de la République effectuera la semaine prochaine le deuxième voyage officiel à l’étranger de son quinquennat. Yoon Suk-yeol s’envolera ce dimanche vers Londres afin d’assister aux funérailles de la reine Elizabeth II, avant de prendre ensuite la direction de New York, où s’ouvrira l’Assemblée générale des Nations unies.Son déplacement dans la ville américaine est chargé d’enjeux. Le chef de l’Etat sud-coréen s’exprimera pour la première fois à la tribune de l’Onu, et en marge de sa présence, il s’entretiendra en tête-à-tête avec respectivement Joe Biden et Fumio Kishida, vraisemblablement le 21 ou le 22 septembre, selon la présidence sud-coréenne. La date exacte doit être déterminée plus tard.Il s’agira de la première rencontre à deux en 33 mois entre des dirigeants sud-coréen et japonais. La dernière en date remonte à décembre 2019, lorsque le président d’alors Moon Jae-in et l’ex-Premier ministre Shinzo Abe, assassiné en juillet, ont eu une entrevue.L’attention se porte sur les sujets qui seront abordés entre Yoon et Kishida, d’autant que ceux-ci s’entretiennent sur fond de tension autour de différents contentieux mémoriels entre leurs pays, en particulier celui de l’indemnisation des sud-Coréens victimes du travail forcé au Japon pendant la Seconde guerre mondiale.Et pour le sommet sud-coréano-américain, le deuxième après celui de Séoul en mai, on s’interroge sur la possibilité que les deux leaders échangent sur l’impact de la nouvelle loi américaine sur la réduction de l’inflation sur les entreprises du pays du Matin clair.Après New York, le numéro un sud-coréen se rendra au Canada, où il sera reçu par le Premier ministre Justin Trudeau.