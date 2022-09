La délégation du PPP à Washington dévoile l’identité de deux transfuges nord-coréens renvoyés

Photo : YONHAP News

La Coalition parlementaire internationale pour les réfugiés nord-coréens et les droits de l'homme (IPCNKR) a tenu son assemblée générale hier à Washington. Y a participé une délégation sud-coréenne composée de quelques membres du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle conservatrice.A la veille de ce rendez-vous, ce groupe d’officiels avait publié un communiqué sur place pour appeler la Corée du Nord à préciser si ses deux transfuges rapatriés de force en 2019 sont morts ou en vie. Dans la foulée, elle a dévoilé leur identité : un certain Woo né en 1997 et un certain Kim né un an plus tôt, tous deux originaires de la ville de Chongjin.La délégation du PPP a expliqué sa démarche. Elle voulait que la communauté internationale en parle ouvertement d’une seule voix afin que les autorités nord-coréennes changent leur attitude.Pour rappel, il s’agit de deux transfuges retrouvés en mer de l’Est en novembre 2019. Le gouvernement sud-coréen d’alors les a expulsés via Panmunjom, malgré leur souhait de rester au Sud, car ils étaient accusés par Pyongyang d’avoir tué leurs 16 collègues à bord de leur navire. L’été dernier, le ministère de la Réunification a dévoilé une dizaine de photos dont les images laissent penser qu’ils ont été renvoyés contre leur gré. D’où la polémique.Par ailleurs, le député du PPP, Ha Tae-keung, du voyage dans la capitale américaine, a fait savoir hier à des journalistes que lui et ses collègues se sont entretenus, en marge de la réunion de l’IPCNKR, avec le sous-secrétaire adjoint du département de l’Etat chargé de la démocratie, des droits de l’Homme et du Travail, Scott Busby.Selon Ha, sa délégation a demandé à l’officiel américain de participer aux funérailles, prévues jeudi prochain, du fonctionnaire dénommé Lee auprès du ministère sud-coréen des Affaires maritimes et de la Pêche. Il s’agit du marin tué par l’armée du Nord en 2020 près de la frontière maritime intercoréenne (NLL) en mer Jaune.Busby a répondu qu’il examinerait positivement cette possibilité sans préciser toutefois qui pourrait assister aux obsèques en question.