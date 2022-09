Le numéro trois chinois va rencontrer Kim Jin-pyo et Yoon Suk-yeol

Photo : KBS News

Le chef du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) chinoise Li Zhanshu est arrivé hier soir à Séoul dans le cadre d’une tournée, qui l’a conduit successivement en Russie, en Mongolie et au Népal. Il est accompagné d’une délégation importante de 66 personnes.Il s’agit de la première visite en Corée du Sud en sept ans, effectuée par un numéro trois chinois. La dernière en date était celle de Zhang Dejiang.Li se rendra d’abord à l’Assemblée nationale où il sera reçu par son homologue sud-coréen, Kim Jin-pyo. Ils ont de fortes chances d’aborder le volet économique, notamment un approvisionnement stable des matières premières, des matériaux et des composants, et d’évoquer aussi le rôle de l’empire du Milieu dans le dossier nucléaire nord-coréen.A l’issue de leur entrevue, les deux hommes publieront un communiqué de presse commun.Ensuite, le numéro trois chinois effectuera une visite de courtoisie auprès du président de la République. Reste à savoir si cette rencontre donnera un nouvel élan à la discussion pour organiser un sommet entre Yoon Suk-yeol et Xi Jinping, alors que les relations Séoul-Pékin marquent le pas ces derniers temps.