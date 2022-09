IRA : réunion virtuelle de travail Séoul-Washington aujourd’hui

Photo : KBS News

En voyage à Washington pour une nouvelle réunion du Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG), le premier vice-ministre des Affaires étrangères Cho Hyun-dong a été reçu hier par la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman.Un accord important est alors intervenu. Il s’agit d’organiser une visioconférence réunissant des responsables gouvernementaux des deux pays, et ce afin de tenter de trouver la meilleure solution possible à la question des subventions, jugées discriminatoires, à l’achat de véhicules électriques produits en Amérique du Nord. Cette mesure, votée le mois dernier dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), inquiète aussi les industriels sud-coréens de la filière.La réunion intergouvernementale aura lieu ce soir. Des responsables de rang de directeur général des ministères des Affaires étrangères et de l’Industrie des deux alliés y prendront part.Avant de s’entretenir avec la numéro deux de la diplomatie américaine, Cho a également rencontré les députés Steve Chabot et Jimmy Gomez pour solliciter leur coopération en la matière.