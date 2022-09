Le Bureau présidentiel de Yongsan prévoit de construire un nouveau pavillon d’hôtes onéreux

Photo : KBS News

L’administration de Yoon Suk-yeol prend l’initiative de s’offrir un nouveau bâtiment destiné à accueillir ses invités d’honneur et à y organiser des événements. Cette information a été dévoilée par Han Byung-do, un député du Minjoo, la première force d’opposition, qui a reçu le projet du budget 2023 de la Fondation pour la gestion des biens de l’Etat.D’après le projet, la construction du nouveau pavillon d’hôtes présidentiel devrait s’étaler sur deux ans, à savoir de 2023 à 2024, pour un montant total de 87,86 milliards de wons, soit 62,94 millions d’euros.Dans le texte, le ministère des Finances a justifié cette démarche en soulignant qu’il serait nécessaire d’installer un bâtiment annexe à proximité du Bureau présidentiel de Yongsan afin d’assurer une gestion stable des affaires de l’Etat, y compris l’accueil des grands invités et l’organisation des réceptions.Pour rappel, l’administration de Yoon ne peut plus utiliser l’ancienne maison d’hôte de la Cheongwadae suite à son transfert à Yongsan.Le bureau présidentiel actuel avait déclaré que son déplacement dans le centre de Séoul ne coûterait que 49,6 milliards de wons, ou 35,5 millions d’euros. Pour la construction d’une nouvelle maison d’hôte, l’enveloppe est estimée presque au double du projet initial, ce qui risque de provoquer une nouvelle polémique.