EDSCG : le vice-ministre sud-coréen de la Défense visite la base américaine d’Andrews

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre sud-coréen de la Défense sera lui aussi présent à la conférence du Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG), prévue vendredi à Washington.A cette occasion, Shin Beom-chul s’est rendu hier à la base aérienne d'Andrews, dans le Maryland, qui abrite notamment les bombardiers stratégiques B-52 et les armes atomiques de faible puissance, qui seront déployés dans la péninsule en cas d’urgence. Il a pu mieux connaître sur place leur nature et vérifier en personne la partie où est chargée l’ogive nucléaire sous les ailes des avions.Les Etats-Unis déploient en ce moment les bombardiers B-52H sur leur base aérienne de Guam dans le Pacifique et ces appareils sont prêts à décoller pour la Corée du Sud ou les environs de la mer de Chine méridionale.Le numéro deux de la défense sud-coréenne a aussi rencontré au Pentagone son homologue américaine Kathleen Hicks. Ils sont alors convenus de travailler en étroite coopération pour dénucléariser la Corée du Nord, de manière substantielle, tout en maintenant la solide posture de défense conjointe des deux alliés.