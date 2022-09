Grippe saisonnière : les autorités déclenchent une alerte vigilance, une première en trois ans

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen se prépare à mener son combat sanitaire sur deux fronts face à une éventuelle « Twindemic », à savoir l'épidémie simultanée de COVID-19 et d’influenza.Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 51 874 individus supplémentaires infectés au coronavirus, dont 348 importés, soit une baisse d’environ 20 000 nouveaux cas par rapport à hier. Ce qui porte le nombre total à plus de 24,3 millions depuis le début de la pandémie. Parmi les contaminés actuels, ils sont désormais 516 patients à être hospitalisés en soins intensifs, soit une baisse de 25 malades en un jour. Et 60 décès additionnels sont également à déplorer. Le total de victimes au COVID-19 au pays du Matin clair s’élève à 27 725. Ce qui maintient le taux de létalité à 0,11 %.Par ailleurs, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a déclenché aujourd’hui, à l’échelle nationale, l’alerte vigilance de niveau 2 pour la grippe saisonnière, soit une première en trois ans. Il est à noter que l’alerte est activée plus tôt que d’habitude cette année. En effet, elle a été émise au mois de décembre en 2016 et 2017, et en novembre en 2018 et en 2019.Une précision. En redoutant une recrudescence simultanée des deux épidémies, les autorités ont récemment revu à la hausse le seuil nécessaire pour activer l’alerte de niveau 2, à savoir 4,9 patients confirmés pour 1 000 cas suspects de la grippe saisonnière contre 5,8 autrefois. Selon la KDCA, cet indice a atteint 5,1 pendant la semaine du 4 au 10 septembre dernier.Les autorités ont ainsi demandé aux établissements scolaires et aux Ehpad de renforcer leur prévention sanitaire contre l’influenza. Par ailleurs, elles lanceront la campagne de vaccination contre cette épidémie dès mercredi prochain.