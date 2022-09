Le nombre de personnes en emploi a rebondi de plus de 800 000 en août

Photo : YONHAP News

En dépit du contexte économique difficile, la situation de l’emploi s’est améliorée en août en Corée du Sud.D’après les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le mois dernier, le nombre de personnes en poste s’est accru de 807 000 par rapport à il y a un an. Soit la plus importante augmentation depuis l’an 2000, pour un mois d’août.C’est l’industrie manufacturière qui a créé le plus grand nombre d’emplois, avec quelque 240 000. Une telle performance repose principalement sur le bond des exportations. Viennent ensuite la filière de la santé et de la protection sociale, celle de l’agriculture et de la pêche.Le taux d’emploi a par conséquent progressé à 62,8 %, le plus haut historique pour un huitième mois de l’année, entraînant celui de chômage à 2,1 %, c’est du jamais-vu, tous mois confondus.Un bémol cependant, les seniors sont toujours nombreux sur le marché du travail. Effectivement, les plus de 60 ans représentent 56 % des 807 000 individus.