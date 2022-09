Affaire du Seongnam FC : perquisition sur une vingtaine de lieux dont Doosan E&C

Photo : YONHAP News

Le Parquet a perquisitionné aujourd’hui une vingtaine de lieux dans le cadre de l’affaire dite du « Seongnam FC », alors que la police lui a transmis, mardi, les résultats d’une enquête complémentaire menée à sa demande. La descente a notamment eu lieu chez Doosan E&C.Dans sa conclusion, la police a parlé d’« un pot-de-vin offert au profit d’un tiers ». Ainsi, elle soupçonne Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, la première force de l’opposition, de corruption indirecte.L’affaire remonte à entre 2014 à 2016. Lee, à l’époque maire de Seongnam, était le propriétaire d’office du club de football du même nom. Selon la police, il aurait obtenu la promesse de donation d’environ cinq milliards de wons (3,5 millions d’euros) au bénéfice du Seongnam FC de la part du groupe Doosan E&C spécialisé dans le BTP, cela en échange d’une faveur.L’entreprise possédait un vaste terrain à Bundang appartenant administrativement à la ville. Et le candidat malheureux à la dernière présidentielle est suspecté de l’avoir autorisée à y construire des immeubles commerciaux, alors qu’un hôpital devait y être bâti.Le Parquet a perquisitionné également le domicile de Chung Chin-sang, le député du Minjoo, qui est l’un des plus proches de Lee. Chung a travaillé avec lui lorsque ce dernier était gouverneur de la province de Gyeonggi et également lors de la dernière élection présidentielle.