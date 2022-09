Photo : YONHAP News

Le président de la République a validé, ce matin, la nomination de Lee One-seok à la tête du ministère public et Han Ki-jeong à celle de l’Autorité nationale de supervision de la concurrence (KFTC), ce sans aval parlementaire.A l’Assemblée nationale, l’audition de confirmation s’est terminée début septembre pour ces deux candidats nominés. Mais la majorité et l’opposition s’affrontaient farouchement sans trouver un terrain d’entente dans le délai fixé par la loi.Yoon Suk-yeol a fixé une nouvelle échéance au Parlement, à savoir le 15 septembre, donc jusqu’à hier. Dès aujourd’hui, il a préféré officialiser l’investiture de Lee et Han. Ainsi, le chef de l’Etat a entériné au total 13 hauts fonctionnaires de son administration en se passant du consentement des députés.