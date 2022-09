Le Musée national de Chine retire la chronologie controversée sur la Corée

Photo : KBS News

C’est un rétropédalage. Actuellement, le Musée national de Chine, situé à Pékin, organise une exposition intitulée « Métaux de bon augure d'Orient : bronzes anciens de Chine, de Corée et du Japon ». Or, il avait omis deux anciens royaumes prospères du pays du Matin clair, à savoir Goguryeo et Balhae, du tableau chronologique sur la Corée installé pour l’exposition.Cette manœuvre, révélée au grand jour mercredi, a provoqué un tollé général à Séoul. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a protesté contre cet oubli intentionnel auprès de Pékin via plusieurs canaux diplomatiques. Ce dernier a alors transmis hier sa décision de retirer le tableau chronologique controversé. Tout en précisant que cet incident n’avait été dicté par aucune arrière-pensée. Il a ajouté que les deux pays ont décidé de promouvoir les échanges entre leurs musées afin qu’un tel cas ne se reproduise plus.De l’avis de nombreux experts, il s’agissait d’une nouvelle tentative de l’empire du Milieu pour incorporer Goguryeo et Balhae dans sa propre histoire.