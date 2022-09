Météo : une fin de semaine sous la grisaille

Photo : YONHAP News

Un ciel nuageux attend les habitants de la Corée du Sud pour cette fin de semaine. Aujourd’hui déjà, il était couvert avec par endroit de la pluie, notamment dans la région métropolitaine et dans le centre. Les précipitations s’arrêteront quasiment sur tout le territoire à partir de demain après-midi, sauf sur les côtes de l’île méridionale de Jeju et celle de Yeongnam.En effet, de fortes averses et des vents violents sont redoutés dans ces zones en fin de week-end en raison du typhon Nanmadol, qui se situe actuellement au large de l’île japonaise d’Okinawa. Les autorités météorologiques craignent que des vagues de plus de dix mètres de hauteur viennent s’abattre sur les littoraux concernés. Elles appellent ainsi la population à la plus grande vigilance.Par ailleurs, le thermomètre sera toujours assez élevé à l’instar d’aujourd’hui. Il sera de l’ordre de 30°C sur tout le territoire pour samedi et dimanche.