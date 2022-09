Le numéro trois chinois reçu par Kim Jin-pyo et Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le chef du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) chinoise Li Zhanshu est arrivé hier à Séoul dans le cadre d’une tournée, qui l’a conduit successivement en Russie, en Mongolie et au Népal. Il est accompagné d’une délégation importante de 66 personnes. Il s’agit de la première visite en Corée du Sud en sept ans, effectuée par un numéro trois chinois. La dernière en date était celle de Zhang Dejiang.Aujourd’hui, Li s’est rendu d’abord à l’Assemblée nationale. Et il a été reçu par son homologue sud-coréen, Kim Jin-pyo. A l’issue de leur entrevue, les deux hommes ont publié un communiqué de presse commun. Selon le texte, Kim a proposé à son interlocuteur d’organiser une réunion tripartite entre les présidents du Parlement de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon, et ce dernier lui a répondu qu’il y réfléchirait sérieusement.Par ailleurs, les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination afin de dynamiser les échanges de haut niveau.Kim et Li étaient du même avis pour dire que les Assemblées nationales des deux nations devraient créer un effet d’« amorçage » pour développer leurs relations bilatérales tournées vers l’avenir. Et ils ont estimé que les échanges de contenus culturels devraient rendre plus proches les deux peuples. Plus concrètement, les deux hommes ont souligné ensemble la nécessité de reprendre et d’augmenter les vols aériens sur les liaisons directes telles que celle reliant Incheon à Shanghai.Par ailleurs, les deux cotés ont décidé de réexaminer et renforcer le dispositif de communication et de coopération dans le but d’assurer une gestion stable des chaînes d’approvisionnement, et d’engager des négociations supplémentaires sur l’accord de libre-échange Séoul-Pékin afin d’ouvrir davantage le marché du service et de la culture. Sans oublier de renforcer la collaboration dans le domaine de l’environnement, comme par exemple pour lutter contre les particules fines.En fin de journée, le numéro trois chinois a effectué une visite de courtoisie auprès du président de la République à Yongsan. Tout en lui souhaitant la bienvenue, Yoon Suk-yeol a présenté ses profondes condoléances aux sinistrés du récent tremblement de terre dévastateur dans la province de Sichuan et a espéré qu’ils retrouvent au plus vite la vie normale. Il a ensuite ajouté qu’il s’attendait à ce que Li joue un rôle important dans les relations Séoul-Pékin qui célèbrent cette année leur 30e anniversaire.Son interlocuteur lui a alors transmis les salutations chaleureuses de Xi Jinping et a déclaré que les liens bilatéraux ont évolués positivement durant ces trois décennies grâce aux efforts conjoints des leaders des deux nations.