Décès d’Elizabeth II : le président Yoon prend part à une réception offerte par Charles III

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a assisté, dimanche, à la réception offerte par le roi Charles III au palais de Buckingham à Londres et lui a présenté ses condoléances suite au décès de la reine Elizabeth II. C’est ce qu’a annoncé le Bureau présidentiel de Yongsan. Le nouveau monarque du Royaume-Uni lui a alors remercié d’avoir fait le déplacement en Angleterre tout en ajustant son programme de tournée à l’étranger. Le chef de l’Etat sud-coréen est, rappelons-le, attendu mardi à l’Assemblée générale des Nations unies. De New York, il doit ensuite s’envoler pour le Canada.Etaient présents à cet événement tenu à la veille des funérailles de la défunte souveraine des 56 Etats du Commonwealth, la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron ou encore l’empereur japonais Naruhito.Arrivé quelques heures plus tôt à Londres, Yoon devait d’abord effectuer une visite au mémorial de la guerre de Corée afin de rendre hommage aux soldats britanniques morts durant le conflit de 1950 à 1953 et se recueillir devant le cercueil de la reine à Westminster Hall. Malheureusement, ces deux déplacements ont dû être annulés en raison de la circulation.