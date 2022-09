Typhon : 831 personnes évacuées, le président Yoon ordonne de préparer sans faille à l’arrivée de Nanmadol

Photo : YONHAP News

Alors que Nanmadol se dirige vers le nord-est, le long de l’archipel japonais, le président de la République Yoon Suk-yeol a demandé, tôt ce matin par téléphone, au Premier ministre Han Duck-soo, de se préparer sans faille à l’arrivée du 14e typhon de l’année. Le chef de l’Etat est actuellement en visite à Londres pour assister aux funérailles de l’ancienne reine du Royaume-Uni, Elizabeth II.Voici le bilan provisoire. Un blessé a été signalé et 831 personnes ont été évacuées jusqu’à présent à Busan, Ulsan et dans les provinces de Gyeongsang, placées en alerte.Par ailleurs, la navigation de 160 bateaux a été suspendue. 66 vols ont été annulés et les trajets de 34 trains ont été annulés ou modifiés à travers le pays. De plus, 75 écoles ont été fermées et l’entrée de sept parcs nationaux a été interdite.D’après Météo-Corée, de fortes précipitations et vent devraient se poursuivre encore aujourd’hui sur les côtes sud-est et est du pays.