Blackpink : le nouvel album vendu à plus d’un million d’exemplaire, le jour de sa sortie

Photo : YONHAP News

Blackpink ne cesse d’impressionner le monde de la musique du monde entier. Son nouvel album, intitulé « Born Pink », s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, dès le premier jour de sa sortie.D’après le milieu musical, qui cite les données de l'organisme local de suivi des ventes d'albums Hanteo Chart, le deuxième opus complet du girls band s'est écoulé à 1 011 000 exemplaires vendredi. C'est la première fois qu'un album d'un groupe féminin de k-pop dépasse le million d'exemplaires le jour de sa commercialisation.Ce projet devrait, de plus, facilement atteindre les deux millions de ventes car ce seuil a d’ores et déjà était franchi pendant la précommande. Il s’agira d’une prouesse jamais égalée par un girls band sud-coréen.« Born Pink » est déjà très apprécié dans les classements musicaux nationaux et internationaux. En effet, deux de ses titres figurent parmi les cinq premiers du Top 100 de Melon, le plus grand service musical du pays. De plus, « Shut Down », un des hits phares de l’album, est arrivé en tête du classement mondial des chansons d'iTunes et du classement des meilleurs titres dans 43 pays. Ce n’est pas tout. Le dernier disque de Blackpink, a également atteint la première place du classement des meilleurs albums dans 54 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.Face à ce succès phénoménal, YG Entertainment, son agence de promotion, a décidé de rajouter une date à sa tournée. Blackpink se produira le 20 décembre à Berlin, qui donnera en tout dix concerts dans sept villes européennes. A Paris, elles sont attendues les 11 et 12 décembre.