EDSCG : Séoul et Washington réaffirment une réponse imposante et décisive face à toute menace nucléaire nord-coréenne

Photo : KBS News

La conférence du Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG) s’est tenue vendredi dernier entre des responsables de rang vice-ministériel au siège du département d’Etat à Washington.Le premier vice-ministre des Affaires étrangères Cho Hyun-dong et le vice-ministre de la Défense Shin Beom-chul y ont été présents du côté sud-coréen, alors que la partie américaine a été représentée par Bonnie Jenkins, sous-secrétaire d’État des États-Unis à la maîtrise des armements et à la sécurité internationale, et Colin H. Kahl, sous-secrétaire à la politique de Défense.Durant la réunion, les deux duos ont indiqué clairement que toute attaque nucléaire du régime de Kim Jong-un provoquerait une réponse imposante et décisive de leur part. Le communiqué conjoint issu du dialogue a souligné qu’ils mobiliseraient tous les moyens disponibles, dont des outils diplomatiques, informatiques, militaires et économiques, pour renforcer l’engagement sécuritaire américain envers la Corée du Sud et opposer une force de dissuasion nucléaire, voire contrer la menace du Nord.Les Etats-Unis ont réitéré notamment son engagement d’utiliser toutes ses capacités militaires, dont la dissuasion nucléaire, conventionnelle et la défense antimissile, afin de renforcer la posture d’intimidation.En outre, Washington a mis en avant encore une fois sa position de soutenir les politiques liées au nucléaire nord-coréen de l’administration de Yoon Suk-yeol, et a promis de poursuivre les efforts coordonnés en vue de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.Les deux parties ont décidé de tenir l’EDSCG tous les ans et d’organiser une réunion de travail au premier semestre de l’année prochaine pour préparer la future rencontre annuelle. La dernière réunion, rappelons-le, remontait à janvier 2018. Celle de vendredi s’est tenue donc après quatre ans et huit mois.