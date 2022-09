Yoon Suk-yeol et son prédécesseur divisés sur la posture vis-à-vis de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol et son prédécesseur Moon Jae-in ont montré des opinions opposées vis-à-vis de la Corée du Nord.Dans une interview avec New York Times, l’actuel chef de l'Etat a déclaré que le Sud prendrait une position plus claire en accordant de l'importance à la prévisibilité concernant les relations sino-américaines, laissant entendre que Séoul avait adopté une posture ambiguë.Quant à la politique au sujet de Pyongyang, Yoon a critiqué d'un ton plus fort que la précédente administration était obsédée par « un seul ami de classe (only one friend in his classroom) ».Le même jour de la publication de l'interview, l’ancien locataire de la Cheongwadae a fait entendre sa voix lors d'un événement tenu à l'occasion du quatrième anniversaire de la signature de l'accord militaire du 19 septembre entre les deux Corées. Dans son message de félicitations écrit, il a souligné qu'un accord bilatéral constitue une promesse qui doit être respectée et réalisée en dépit du changement de gouvernement.Alors que c'est la première fois que Moon a mentionné une question en suspens de manière officielle après la fin de son mandat, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation conservatrice au pouvoir, a défini ses paroles comme une intervention politique inappropriée. Le Minjoo, la première force de l'opposition, a regretté que l’actuel numéro un ait dévalorisé la politique du gouvernement précédent.