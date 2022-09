Le président sud-coréen invite son homologue chinois à se rendre en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Vendredi dernier, le chef du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) chinoise, Li Zhanshu, a effectué une visite de courtoisie auprès du président de la République Yoon Suk-yeol au Bureau présidentiel de Yongsan. Nous en savons un peu plus.Tout en lui souhaitant la bienvenue, le chef de l’Etat sud-coréen a présenté ses profondes condoléances aux sinistrés du récent tremblement de terre dévastateur dans la province chinoise de Sichuan et a espéré qu’ils retrouvent au plus vite la vie normale. Il a ensuite ajouté qu’il s’attendait à ce que son interlocuteur chinois joue un rôle important dans les relations Séoul-Pékin qui célèbrent cette année leur 30e anniversaire.Lors de cet entretien, Yoon a également déclaré qu’il souhaitait que le déploiement du système de défense antimissile américain THAAD dans le sud de la péninsule coréenne ne soit pas un obstacle dans les liens entre la Corée du Sud et la Chine et ce à travers une communication étroite. Li aurait alors reconnu la nécessité d’un dialogue rigoureux à propos de ce dossier sensible.Le président Yoon a aussi profité de cette rencontre afin de demander la visite de son homologue chinois Xi Jinping au pays du Matin clair. Le numéro trois chinois lui a alors répondu que Pékin attendait aussi son déplacement dans l’empire du Milieu.A propos du THAAD. Plus tôt dans la journée, le chef du comité permanent de l’APN s’était entretenu avec le président de l’Assemblée nationale de la Corée du Sud, Kim Jin-pyo. Et lors de leur conversation à huis-clos, il aurait dit que l’idée de le déployer dans la péninsule était malsaine et allait à l’encontre des intérêts de la Chine. Le patron du perchoir sud-coréen lui aurait alors répondu que ce dernier n’était qu’un outil de défense.