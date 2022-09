PPP : Lee Jun-seok encourt une punition supplémentaire

Photo : YONHAP News

Le comité d'éthique du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a convoqué hier une réunion d'urgence pour entamer la procédure de sanction à l'encontre de Lee Jun-seok, l'ex-patron de la formation au pouvoir, alors que le président de la République s’envolait pour Londres. La chef du comité a expliqué qu’il avait employé des expressions outrageantes et des mots de réprobation.Pour rappel, Lee avait écrit sur les réseaux sociaux un dicton signifiant que l'intérieur et l'extérieur sont différents après la fuite de textos écrits par le président de la République sur lui. Le jeune politicien avait appelé également ce dernier « une nouvelle autorité militaire » dans une pétition déposée au tribunal.Selon les règlements du parti, une sanction supplémentaire doit être plus lourde que celle d'avant. Lee pourrait donc recevoir une punition qui va au-delà de six mois de suspension, ce qui signifie qu'il sera formellement évincé de sa position de chef du PPP.