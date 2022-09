Photo : YONHAP News

Le parti de la Justice a adopté samedi une résolution de rénovation lors du 11e congrès du parti tenu à l’Assemblée nationale. Son objectif : réviser les principes généraux, le nom et les règlements de la formation, voire de présenter les grandes lignes de son avenir.Le parti mineur de gauche a déclaré devoir renaître comme une force politique qui propose un modèle de société alternative en expliquant que ses anciens principes visant à faire un Etat-providence juste n’étaient plus valables comme un modèle progressiste.Ses nouveaux axes résident dans la solidarité basée sur le travail, l’innovation des politiques, la coopération étroite avec les collectivités locales, la gestion systématique du parti et le développement de ses membres.