48 avions FA-50 vont être exportés en Pologne

Photo : YONHAP News

La Korea Aerospace Industries (KAI) a signé vendredi un contrat de trois milliards de dollars avec la Pologne portant sur l'exportation de 48 avions de combat FA-50.D’après l’annonce faite le même jour par l'Administration du programme d'acquisition de la défense (Dapa), il s’agit d’un accord exécutif signé avec l'Agence de l'armement de Varsovie dans la continuité du contrat-cadre signé le 27 juillet dernier pour fournir les chasseurs au pays européen.De son côté, le ministère polonais de la Défense a précisé que 12 unités du même type que le FA-50 utilisés actuellement par l’armée sud-coréenne seront livrés à la fin de l’année prochaine. Et 36 autres du modèle FA-50PL que la KAI fabriquera en tenant en compte la demande de son partenaire seront livrés entre 2025 et 2028.Pour rappel, deux entreprises coréennes, Hyundai Rotem et Hanwha Defense, ont déjà signé les contrats exécutifs, d'une valeur totale de 5,76 milliards de dollars, pour fournir aux Polonais 180 chars K2 entre 2022 et 2025 et 212 obusiers automoteurs K9 entre cette année et 2026. Ces accords font également suite aux contrats-cadres, conclus cet été, qui avait fixé les contours de la vente.