Lee Jung-jae s’engage à mieux promouvoir les k-contenus

Photo : KBS News

L’acteur Lee Jung-jae, qui a reçu pour la première fois dans le cinéma sud-coréen voire même asiatique, le prix du meilleur acteur aux Emmy Awards, est rentrée hier au pays du Matin clair, et ce, après avoir achevé, au Festival international du film de Toronto, son programme lié à son premier film, « Hunt », en tant que réalisateur.Le grand héros de « Squid Game » a avant tout fait part de son sentiment d’avoir reçu cette prestigieuse distinction. Il a souligné que c’était le résultat de la rencontre et de la communication entre les contenus coréens et les téléspectateurs du monde entier. Il s’est également réjoui que cette récompense puisse contribuer au développement des œuvres audiovisuelles « made in Korea ». Enfin, il s’est engagé à apporter une contribution plus importante afin de mieux les promouvoir.En effet, l’interprète de Gi-hun dans la série sur Netflix a fait savoir qu’il fallait, selon lui, déployer beaucoup d’efforts et que certains aspects des k-contenus devraient être repensés et modifiés afin de rendre ces derniers plus importants sur la scène internationale.En ce qui concerne, le projet ambitieux et la plaisanterie du réalisateur du « Jeu du calamar », la star y a répondu avec humour. Hwang Dong-hyuk avait déclaré que s’il tarde à réaliser la saison 2, attendue pour 2024, il se peut que les acteurs, dont Lee, soient trop vieux. Ce dernier a répondu qu’il n’y avait pas de souci sur ce plan, car il fera de son mieux pour rester jeune.Enfin, Lee Jung-jae qui a récemment été choisi pour incarner le héros principal dans la série Disney+ « Star Wars: The Acolyte » semble être prêt à relever de nouveaux défis pour devenir une véritable star mondiale.