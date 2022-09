Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a déclaré aujourd’hui que Séoul réagirait de manière ferme à la violation par Pyongyang de l'accord militaire du 19 septembre signé entre les deux Corées en 2018.Durant un briefing régulier, son porte-parole Moon Hong-sik a insisté sur l’importance de mener mutuellement l’accord en question conformément à son but original d’alléger les tensions militaires et d’établir la confiance.A la question posée pour savoir s’il y a un mouvement militaire suspect au nord du 38e parallèle à l’occasion du quatrième anniversaire de la signature, le Comité des chefs d'état-major interarmées a simplement fait savoir que l’armée sud-coréenne surveillait de près les activités militaires nord-coréennes et maintenait une posture ferme à toute attaque.