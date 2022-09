Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 19 407 nouveaux cas au COVID-19. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis le 11 juillet dernier.Et le nombre cumulé d’individus contaminés au coronavirus s’élève désormais à 24 413 873 au pays du Matin clair.Parmi les malades, 508 sont en état critique. En trois jours leur nombre est revenu à plus de 500. Et on dénombre 39 décès supplémentaires. Quant au taux de létalité, il est de 0,11 %.