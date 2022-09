Yoon Suk-yeol entame sa tournée à l’étranger en prenant part à une réception offerte par Charles III

Photo : YONHAP News

Le président de la République a débuté sa tournée à l’étranger, qui le conduira dans trois pays, à Londres. Yoon Suk-yeol a assisté, dimanche, à la réception offerte par le roi Charles III au palais de Buckingham et lui a présenté ses condoléances suite au décès de la reine Elizabeth II. C’est ce qu’a annoncé le Bureau présidentiel de Yongsan.Le nouveau monarque du Royaume-Uni lui a alors remercié d’avoir fait le déplacement en Angleterre tout en ajustant son emploi du temps. Le chef de l’Etat sud-coréen est, rappelons-le, attendu mardi à l’Assemblée générale des Nations unies. De New York, après avoir tenu des sommets bilatéraux avec les leaders américain et japonais, il doit s’envoler pour le Canada.Etaient présents à cet événement tenu à la veille des funérailles de la défunte souveraine des 56 Etats du Commonwealth, prévues à l'abbaye de Westminster, quelque 500 personnes : la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron ou encore l’empereur japonais Naruhito.Sur place, tout en livrant ses condoléances auprès des Britanniques, le numéro un du pays du Matin clair essayera de consolider l’alliance avec les nations qui partagent les mêmes valeurs. Rappelons que la Russie qui a envahi l’Ukraine ou la Biélorussie qui la soutient n’ont pas été conviées à la cérémonie d'adieu.