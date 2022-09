Le gouvernement s’attaque à la hausse des prix

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a ouvert aujourd’hui une réunion afin de discuter des mesures visant à atténuer la hausse des prix qui pèse lourdement sur la vie de la population.Tout d’abord, face à la flambée des prix des légumes, notamment ceux des choux, le vice-Premier ministre et d’autres vice-ministres des départements concernés ont décidé de faire circuler des produits achetés à des fins publiques sur le marché.A l’approche de la saison de préparation du kimchi, ils prévoient d’importer, dix jours plus tôt que prévu, 600 tonnes de choux - l’ingrédient principal de ce condiment salé, épicé et fermenté - nécessaires pour faire du kimchi destiné à l’exportation. Et le gouvernement débloquera des choux même avant leur mûrissement.Concernant la hausse successive des coûts des produits alimentaires, les autorités ont déclaré qu’elles surveilleraient tous les jours l’évolution des tarifs et mèneraient une collaboration avec l’industrie alimentaire.Le vice-Premier ministre à l’économie a exhorté lui-même l’industrie de transformation à essayer de se restreindre d’augmenter les prix en citant les difficultés auxquelles font face actuellement les acteurs économiques.Par ailleurs, le gouvernement a décidé de prolonger les subventions sur le diesel jusqu’à la fin de l’année.Les autorités prévoient que les prix se stabiliseront progressivement au plus tard le mois prochain sauf en cas d’un nouveau facteur aggravant la situation. Pourtant, l’évolution du taux de change et des prix du pétrole, ainsi que la hausse des cours l’électricité et du gaz, prévue le mois prochain, pourraient tout chambouler.