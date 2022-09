Météo : le littoral est sous les intempéries en raison du typhon Nanmadol

Photo : YONHAP News

Le temps a été assez agréable aujourd’hui sur la grande majorité du territoire avec un ciel ensoleillé avec parfois quelques nuages, mais les regards étaient tournés vers la côte est, touchée par de fortes pluies et des vents violents. En effet, le typon Nanmadol, qui longe actuellement l’archipel japonais, a été ressenti même en Corée du Sud. Dans ce contexte, plusieurs alertes ont été émises sur les littoraux et les autorités demandent à la population la plus grande vigilance. Cependant, la situation devrait se normaliser dès demain avec l’éloignement du 14e typhon de l’année.Dans l’ouest du territoire, le mercure étaient inhabituellement élevé ces derniers jours en raison de la catastrophe naturelle et ce phénomène devrait perdurer jusqu’à ce soir. Dès demain, des températures automnales, moins chaudes donc, seront d’actualité.Aujourd’hui, le thermomètre est monté jusqu’à 30°C dans le sud. Séoul a enregistré 29°C, de même sur l’île méridionale de Jeju. L’est a été plus frais en raison des intempéries. Busan est monté à 26°C, Andong 25°C tandis que Gangneung et Ulsan n’ont pas dépassé les 23°C.