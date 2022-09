Décès d’Elizabeth II : le président Yoon assiste aux funérailles du siècle et échange avec les leaders mondiaux

Photo : YONHAP News

C’est une journée historique. Onze jours après le décès de la reine Elizabeth II, à l’âge de 96 ans, les funérailles de l’ancienne souveraine des 56 Etats du Commonwealth, se sont déroulées aujourd’hui à l'abbaye de Westminster à Londres.Des centaines de chefs et représentants d’Etat ont assisté à cet événement du siècle. Accompagné de son épouse, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol y était présent. Il a été aperçu au 14e et même rang que son homologue américain, Joe Biden, et deux rangs derrière le président français, Emmanuel Macron.Le chef de l’Etat sud-coréen s’est envolé hier pour l’Angleterre, la première destination de sa tournée à l’étranger qui le conduira également aux Etats-Unis et au Canada. Arrivé dans la capitale britannique, il s’est tout de suite dirigé vers le palais de Buckingham où Charles III a donné une réception. Au nouveau monarque qui a perdu sa mère, il a présenté ses condoléances. D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, le roi du Royaume-Uni l'a alors remercié d’être venu avec la Première dame.Avant de se rendre à cette réception, Yoon devait d’abord effectuer une visite au mémorial de la guerre de Corée afin de rendre hommage aux soldats britanniques morts durant le conflit fratricide et se recueillir devant le cercueil de la reine à Westminster Hall. Malheureusement, ces deux déplacements ont dû être annulés en raison de la circulation. A Séoul, de nombreuses voix critiques se sont levées, notamment dans le camp de l’opposition.D’après le bureau présidentiel, la visite du dirigeant en Grande-Bretagne a non seulement permis de consolider les liens Séoul-Londres mais aussi ceux avec les nations qui partagent les mêmes valeurs. Rappelons que la Russie qui a envahi l’Ukraine ou la Biélorussie qui la soutient n’ont pas été conviées à la cérémonie d'adieu. Avec le numéro un américain et la nouvelle Première ministre britannique, il a par exemple parlé de la culture coréenne ainsi que des moyens pour renforcer les échanges bilatéraux. Sur place, il a également eu l’occasion d’échanger avec l’empereur japonais Naruhito, mais ils ne semblent pas avoir discuté des sujets sérieux comme les différends historiques.Le président Yoon est attendu mardi à l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans la ville américaine, des sommets Séoul-Washington ainsi que Séoul-Tokyo sont également prévus. A propos des médias nippons qui ont rapporté que l’entretien Yoon-Kishida serait peu probable, le bureau présidentiel a déclaré qu’aucun changement dans le projet initial n’est à déclarer.