Séisme à Ulsan : aucun dégât à déplorer pour le moment

Photo : YONHAP News

Un tremblement de terre de magnitude 4,6, a été ressenti hier à 20h40 dans la zone maritime à 144 km à l'est de la ville d’Ulsan située dans le sud-est de la péninsule. L'épicentre serait situé à une profondeur de 10 km.Météo-Corée a évalué son intensité sismique au niveau 2 dont la force ne pouvait être ressentie que par quelques personnes situées aux étages supérieurs des bâtiments de cette ville portuaire. D’après la municipalité d’Ulsan, aucun dommage n'a été signalé jusqu’à présent.De son côté, Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) a affirmé que le réacteur nucléaire Shin Kori 3 fonctionnait normalement alors que le Shin Kori 4 est toujours à l’arrêt dans le respect de son plan de maintenance préventive, appliqué depuis le mois dernier.Hyundai Motor Company et Hyundai Heavy Industries, non impactées par le séisme, assurent eux aussi la poursuite de leurs activités. Il en va de même pour d'autres entreprises de la region.