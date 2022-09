Yoon Suk-yeol va prononcer son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations unies

Photo : YONHAP News

Après les funérailles de la reine Elizabeth II hier à Londres, Yoon Suk-yeol s'est envolé pour New York. Le président sud-coréen s’exprimera, aujourd’hui, heure locale, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies pour son premier discours depuis sa prise de fonction, en mai.Le contenu de son allocution n'a pas été précisé, mais il devrait insister sur « l’alliance de valeurs » pour la liberté, la paix et la sécurité économique, selon le Bureau présidentiel de Yongsan. Le chef de l’Etat devrait alors souligner que les pays partageant ces valeurs et agissant de concert pourraient résoudre les problèmes mondiaux.Le président Yoon aura également des entretiens séparés avec Joe Biden et Fumio Kishida. Il devrait échanger avec le premier sur les impacts négatifs potentiels de la récente loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) sur les industriels sud-coréens et les moyens de stabiliser les marchés financiers. Et son tête-à-tête avec le second serait dominé par les relations entre leurs pays, qui restent tendues par différents contentieux historiques.A propos de cette entrevue Yoon-Kishida, la presse japonaise continue d’évoquer que sa tenue n’est pas encore certaine. Cela dit, la présidence sud-coréenne défend le contraire, tout en s’abstenant d’en faire mention. La guerre des nerfs semble donc continuer entre les deux Etats voisins autour de leur passé qui ne s’arrange toujours pas.