Nouvelle rencontre des chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise à New York

Photo : YONHAP News

L’Assemblée générale des Nations unies se tient tout au long de la semaine, avec en point d'orgue les allocutions des chefs d’Etat ou de gouvernement, et donne lieu aussi à un grand ballet diplomatique.Avant même le coup d’envoi de cette grand-messe annuelle, les ministres sud-coréen et japonais des Affaires étrangères se sont retrouvés hier à New York.A l’issue de cet entretien qui a duré quelque 50 minutes, Park Jin a annoncé avoir eu une « bonne conversation » avec son homologue nippon Yoshimasa Hayashi. Et d’ajouter qu’ils se sont engagés à poursuivre leurs efforts, avec toute sincérité, afin de remettre sur de bons rails les relations entre leurs pays. Il a pourtant éludé la question de savoir si un sommet aura bien lieu entre Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida en marge de l’assemblée des Nations unies.D’après un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Park et Hayashi ont échangé, de manière approfondie, sur les solutions possibles à l’épineux dossier de l’indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par l’archipel du temps de la colonisation.Le premier a alors fait part des revendications de ces dernières ainsi que de l’éventuelle création d’un fonds privé de dédommagement. De son côté, le second a exhorté le gouvernement de Séoul à porter un intérêt particulier à la question des ressortissants japonais enlevés dans le passé par des agents nord-coréens.