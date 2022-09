L'OCDE revoit à la hausse sa prévision de croissance de l'économie sud-coréenne

Photo : KBS News

Selon le « Rapport 2022 sur l’économie en Corée du Sud » publié hier par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'économie sud-coréenne devrait croître de 2,8 % cette année. Il s'agit d'une révision à la hausse de 0,1 point par rapport à la prévision précédente présentée en juin.Cette revue à la hausse est jugée inhabituelle dans un contexte où la prévision de croissance est abaissée à l’échelle mondiale en raison de la récente inflation. En effet, le gouvernement sud-coréen l'a revue à la baisse, passant de 2,7 à 2,6 % entre mai et Juin. Le Fonds monétaire international (FMI) est allé encore plus loin, en abaissant la prévision de croissance à 2,3 % en juillet pour le pays du Matin clair.Notez que l'OCDE a également réduit sa prévision de croissance sud-coréenne pour l'année prochaine à 2,2 %, soit un recul de 0,3 point par rapport à sa précédente estimation. Selon elle, la consommation privée augmenterait de 3,7 %, grâce à une gestion réussie de la crise sanitaire et à la reprise de la consommation suite à la levée de la distanciation sociale.Cependant, l’organisation internationale mise sur un taux d'inflation annuel de 5,2 % pour cette année, soit 0,4 point de plus que sa projection précédente et un taux de 3,9 % pour 2023, selon l'hypothèse que les cours du pétrole resteront l’an prochain au niveau actuel sur le marché international. La dernière fois que le taux d'inflation annuel de la Corée du Sud a dépassé le seuil des 5 % était en 1998 avec 7,5 %, alors que le pays était frappé de plein fouet par la crise financière asiatique. A titre de comparaison, il n'était que de 4,7 % pendant la crise de 2008.Parallèlement à ces perspectives, l'OCDE a également présenté quelques évaluations et recommandations sur la politique économique de Séoul. Dans le cas des politiques macroéconomiques, elle a surtout estimé que l’endettement des ménages et la hausse des prix de l'immobilier étaient des facteurs de risque. Elle a ensuite mis en avant la nécessité d’améliorer progressivement l’assainissement financier à mesure que le vieillissement de la population s’accélère.Pour rappel, l’institution basée à Paris analyse et évalue tous les deux ans de manière exhaustive les tendances et les politiques économiques de ses pays membres avant de publier son rapport par pays comprenant ses avis et recommandations.