L'Ukraine va enseigner l'histoire du développement économique sud-coréen à ses élèves

L'Ukraine, victime de l'invasion russe, vient de décider de présenter l'histoire contemporaine du développement de la Corée du Sud dans ses manuels scolaires afin de faire connaître à ses élèves le pays du Matin clair qui a réussi à se redresser après la guerre de Corée.Selon l'ambassade de Corée du Sud en Ukraine, le ministère de l'Education et des Sciences a modifié les directives pédagogiques pour la géographie mondiale destinée à la dixième année, l’équivalent de la classe de première en France, et l'histoire mondiale, destinée à l’année suivante, dans le but d’inclure l’exemple du développement sud-coréen dans le programme scolaire. Cette nouvelle a été publiée hier sur son site web.Sachez que les manuels scolaires pour les élèves ukrainiens ne contiennent actuellement que des contenus liés à la Chine, au Japon et à l'Inde parmi les nations asiatiques. Suite à la récente décision, le pays du Matin clair occupera une place aussi importante qu’à celle accordée à ses pays voisins.Dans ceux de géographie modifiés, Séoul sera présenté comme l’un des plus importants centre financier d'Asie avec Singapour, Hong Kong, Tokyo, Dubaï et Shanghaï, et Busan comme l'un des plus grands ports de la région.Par ailleurs, la Corée du Sud se verra attribuer une importance comparable à celle réservée au Japon, à la Chine et à l'Inde, en termes de géographie économique, de politique internationale et de commerce, entre autres. De son côté, les manuels d’histoire consacreront plusieurs pages au miracle économique sud-coréen et à la démocratisation du pays.