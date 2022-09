L’USS Ronald Reagan attendu à Busan le 23 septembre

Photo : YONHAP News

L’USS Ronald Reagan et son groupe aéronaval retourneront ce vendredi à Busan, la première ville portuaire de Corée du Sud. Ils participeront à un exercice conjoint avec la Marine sud-coréenne au large de la mer de l’Est.Le porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire est une forteresse flottante d'une longueur de plus de 300 mètres. Il peut transporter à son bord quelque 80 aéronefs, dont le F-18, et le nombre de ses effectifs marins et aériens est supérieur à 5 000.Pour les prochaines manœuvres, ce mastodonte sera accompagné de plusieurs bâtiments de guerre tels qu’un destroyer Aegis ou encore un croiseur lance-missiles.Sa prochaine arrivée, la première en cinq ans, fait suite à la décision prise cette année par les deux alliés. Ceux-ci se sont engagés à déployer l’arsenal stratégique américain en Corée du Sud, de manière opportune et coordonnée, lors d’un sommet entre leurs présidents en mai comme au cours de la conférence de leurs ministres de la Défense en juillet, et plus récemment à l’occasion de la réunion du Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG), la semaine dernière.A noter aussi que Séoul et Washington ont effectué un autre exercice conjoint début juin, alors au large des eaux internationales près de l’archipel japonais. Il s’agit donc de la deuxième opération commune en trois mois. Les deux pays semblent vouloir passer un message à la Corée du Nord. Si celle-ci procède à son septième essai nucléaire, elle sera confrontée à leur réponse forte et ferme.