La proportion des installations d’énergies renouvelables dépasse pour la 1re fois le seuil des 20 %

Photo : YONHAP News

La part des infrastructures d’énergies renouvelables ne cesse de progresser. A en croire les données communiquées aujourd’hui par le Korea Power Exchange (KPX), le gestionnaire du marché de l’électricité, leur capacité de production d’électricité totalise en septembre quelque 27 000 MW, soit 20 % de l’ensemble. Un chiffre historiquement élevé.Les équipements solaires en représentent 15 %, avec 20 300 MW contre un peu plus de 1 % respectivement pour ceux de l’énergie hydraulique, la bioénergie et les éoliennes.La proportion de ces énergies écologiques a ainsi quadruplé en presque dix ans. A noter que celle de l’électricité solaire a quant à elle a été multipliée par 18, tandis que la part de l’énergie nucléaire est passé de 25,3 à 17,3 %, également pendant la même période, et ce grâce à la sortie du nucléaire et la réduction des gaz à effet de serre, prônées par le précédent gouvernement de Moon Jae-in.Cela dit, l’inquiétude grandit quant au risque que l’énergie nucléaire reparte à la hausse, l’administration en exercice ayant décidé d’abandonner ces politiques.