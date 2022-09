Affaire Terraform Labs : le Parquet demande la coopération d’Interpol

Photo : KBS News

Le Parquet sud-coréen a sollicité la coopération de l'Agence internationale de police criminelle (Interpol), afin de localiser Kwon Do-hyung, le fondateur de Terraform Labs, dans le cadre de l’enquête sur l'effondrement des cryptomonnaies TerraUSD (UST) et Luna créées par cette entreprise.Actuellement, ce développeur, plus connu sous le nom de Do Kwon, visé par un mandat d'arrêt en Corée du Sud reste introuvable. D’où la demande d'aide du Parquet central du district de Séoul auprès d’Interpol. Il faudra environ une semaine à cette dernière pour émettre un avis de recherche.Au début, la police du pays du Matin clair supposait que Kwon séjournait à Singapour. Mais d’après les médias étrangers, la police de la cité-Etat (SPF) aurait récemment déclaré qu’il ne se trouvait actuellement pas sur son territoire.Rappelons que le Parquet avait demandé au ministère sud-coréen des Affaires étrangères d'invalider les passeports de cinq personnes, hors ressortissants étrangers, sur six pour lesquelles des mandats d'arrêt ont été émis, dont le fondateur de Terraform Labs.